メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズの沖縄キャンプ。ドラフト1位の金丸投手が初めてキャッチャーを座らせてのピッチングを披露しました。 8日は集合写真撮影のため、北谷にやってきたドラフト1位の金丸夢斗投手。 久しぶりの同期との再会に笑顔も見せました。 その後読谷に戻ると、今度は真剣なまなざしで、キャンプ3度目のブルペン入り。 前回はキャッチャーを中腰にさせての投球のみでしたが…。