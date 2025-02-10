ハンズマン [東証Ｓ] が2月10日後場(13:00)に決算を発表。25年6月期第2四半期累計(7-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比52.5％増の7.4億円に拡大したが、通期計画の15.6億円に対する進捗率は47.9％にとどまり、5年平均の52.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の経常利益は前年同期比35.8％増の8.1億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績で