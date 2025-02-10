セブン＆アイの創業家が進める自社の買収計画への参画をめぐり、伊藤忠商事は“創業家から要請を受けていることは事実”と初めて明らかにしました。セブン＆アイは現在、カナダのコンビニ大手から7兆円規模の買収提案を受けています。これに対しセブン＆アイの創業家は、MBO＝自社株買収で非上場化する提案をしていて、伊藤忠商事にも出資協力を打診していることが分かっていました。こうしたなか、伊藤忠は10日、「創業家より戦略