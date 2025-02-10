SNSで話題の「ドバイチョコレート」をドンキで発見世界中で注目を集めている「ドバイチョコレート」。日本でも若い世代を中心にじわじわ話題になっているチョコのスイーツです。「ドバイチョコレート」の特徴は中のスプレッドで、小麦粉やトウモロコシの粉から作られる「カダイフ」という麺状の食材を、ピスタチオペーストに絡めたものが入っています。パリパリのチョコレートやザクザクとしたカダイフの食感が人気の理由なのだと