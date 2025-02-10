長らく続いた今季最強寒波は抜けましたが、きょうもまだ日本海側では雪が続いています。このあと、あすにかけても北陸から北の日本海側で雪が降りやすく、山沿いを中心に大雪になる所がありそうです。すでにかなりの雪の量になっている所にまだ降り続くため、引き続き、なだれや落雪、除雪作業中の事故に注意が必要です。一方、太平洋側は晴天と乾燥が続きそうです。東京は6日連続で乾燥注意報が発表されており、引き続き、火の取