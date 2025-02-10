秋田朝日放送 新聞配達をしていた女性が死亡した秋田県北秋田市のひき逃げ事件で、警察は１０日北秋田市の３０代の男を過失運転致死の疑いで逮捕しました。 警察によりますと９日午前１時５０分ごろに北秋田市の市道で普通乗用車を運転し女性をはねた過失運転致死の疑いで１０日市内の若松大和（３６）容疑者を逮捕しました。 北秋田市では９日午前２時すぎ市内に住む神成晴美さん（５６）が倒れているのが見つかりその後