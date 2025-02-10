中国・深センのオーディオメーカー「Questyle Audio Engineering」から非常にユニークで画期的ともいえる、とても小さな機材が「冬のヘッドフォン祭 mini 2025」で発表された。 「QCC Dongle Pro」(発売は3月下旬予定。価格は税込10,000円程度の見込み)というUSB Type-C接続のBluetoothオーディオ・トランスミッターで、QualcommのSnapdragon S5に対応しつつ、AppleのMade for iPhone/iPa