158.51ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 155.21エンベロープ1%上限（10日間） 155.21一目均衡表・雲（上限） 154.9721日移動平均 154.90一目均衡表・基準線 153.6710日移動平均 153.41一目均衡表・転換線 153.37一目均衡表・雲（下限） 152.98100日移動平均 152.77200日移動平均 152.14エンベロープ1%下限（10日間） 152.00現値 151.42ボリンジャーバンド2