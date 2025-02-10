秋田朝日放送 ９日まで秋田県大館市の冬の風物詩アメッコ市が行われ、「かぜ封じ」のアメを求めに多くの人が訪れました。 ４００年以上の歴史がある小正月行事の「大館アメッコ市」は、この日にアメを買って食べると風邪を引かないと言い伝えられています。会場では近くの山の神がアメを買いに来るという伝説を再現した「白ひげ大神巡行」が行われました。また、昔懐かしい水飴を割り箸にからめて振る舞う「からみアメ」が