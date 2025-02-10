【モデルプレス＝2025/02/10】乃木坂46の梅澤美波、佐藤楓、吉田綾乃クリスティー、田村真佑、弓木奈於が出演するアサヒビール株式会社の新テレビCM「クリアアサヒ100万人に配っちゃいます！」篇（15秒）が2月11日より、全国で放映される。【写真】乃木坂46田村真佑、ショーパンで美脚際立つ◆梅澤美波・田村真佑ら“おとな選抜”が登場今回「乃木坂46おとな選抜」として、梅澤、佐藤、吉田、田村、弓木が登場。新CMでは、乃木坂46