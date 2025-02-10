フマキラー [東証Ｓ] が2月10日後場(13:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.6％増の14.5億円に伸びたが、通期計画の29億円に対する進捗率は50.3％となり、5年平均の47.5％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.1％減の14.4億円とほぼ横ばいの計算になる。