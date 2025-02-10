アイドルグループ・乃木坂46から、梅澤美波、佐藤楓、吉田綾乃クリスティー、田村真佑、弓木奈於が「乃木坂46おとな選抜」として、11日から放送されるアサヒビール「クリアアサヒ 100万人に配っちゃいます！キャンペーン」 の新テレビCM「クリアアサヒ 100万人に配っちゃいます！」篇に出演する。【動画】いい飲みっぷり！乃木坂おとな選抜の新TVCMが公開また「クリアアサヒポイントプログラムキャンペーン」に乃木坂46おとな