【第41話】 2月10日 公開 「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」 小学館は2月10日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第41話「教えたくない？」をサンデーうぇぶりにて公開した。 今回のエピソードでは、江口の連絡先を知るために池沢が奮闘する。江口は連絡先を教えたくないのか……。 【最新話】 第41話「教えた