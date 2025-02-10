2月7日に小学館より発売される『サライ』2025年3月号。今号では「大陸の『ガチ中華』VSニッポンの『町中華』」が特集される。 【写真】ガチ中華・横浜の湖南料理店『湖南人家』の「湘西腊肉」を見る 紙面では大陸の味をそのままに、中国各地の料理を提供する「ガチ中華」が100軒以上集まる聖地・池袋をはじめ、日本に上陸した「ガチ中華」の名店をご紹介。 酸味と辛味が調和した雲南省の薬膳料理、具材を絡めて食す