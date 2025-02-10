『パンどろぼう MOOK【特別付録】ぬいぐるみポッケ付き！3wayリュック』が4月2日にKADOKAWAより発売される。 【写真】パンどろぼうがリュックに？特別付録を見る 大人気絵本「パンどろぼう」のMOOKシリーズ。その最新刊はリュックにも斜め掛けショルダーにも手持ちにもできる3wayバッグ。ふわモフぬいぐるみポッケがかわいすぎて癒されるだろう。 幅が広い開口部は出し入れに便利で、すぐに使いたいものは