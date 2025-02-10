2月7日、timeleszの新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』（Netflix／以下、『タイプロ』）のepisode 15が配信された。今回から最終審査へと突入し、4月に開催決定を発表したこのプロジェクトもいよいよ終焉へと向かう。 （関連：『タイプロ』鈴木凌、西山智樹、前田大輔、山根航海ら元候補生が見せた輝きと才能奮闘を振り返る） 最終審査の課題曲は2つあり、2チームに分かれてtimel