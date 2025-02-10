大氣社が後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を２５８０億円から２６９０億円（前期比８．４％減）へ、営業利益を１４０億円から１５７億円（同１４．１％減）へ、純利益を１０２億円から１２３億円（同２１．２％減）へ上方修正したことが好感されている。 第３四半期時点で国内及び海外で工事の進捗が想定を上回ったことに加えて、工事の採算性が改善していることが売上高・