「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１０日正午現在で東亜建設工業が「買い予想数上昇」４位となっている。 東亜建はカイ気配スタートで前日比１８０円高の１３７０円で寄り付いた後も目先筋の利益確定売りを吸収し、高値圏で強調展開を示している。前週末７日取引終了後に２５年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１４６億円から１９２億円（前期比１１％増）に大幅増額修正