大林組が後場に上げ幅を拡大し、上場来高値を更新した。同社は１０日正午、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正したほか、自社株買いの実施も発表しており、材料視されたようだ。今期の売上高予想を従来の見通しから１０００億円増額して２兆６１００億円（前期比１２．３％増）、最終利益予想を４１０億円増額して１２８０億円（同７０．５％増）に引き上げた。手