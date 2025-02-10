ロシアの最大の武器とは陸軍でもなく、海軍でもなく、核兵器でもなく、天然ガスと石油かもしれません（写真：SDF_QWE／PIXTA）まもなく3年目に入るロシア・ウクライナ戦争。長期化する戦況の中で、あらためて見えてきたロシアの最大の武器とは何か。それは陸軍でもなく、海軍でもなく、はたまた核兵器でもなく、天然ガスと石油かもしれません。地政学動画で平均150万回再生を記録する社會部部長が、不変の地政学の法則を解説した『