９日（日本時間１０日午前）に開催されたアメリカンフットボールの米頂上決戦・スーパーボウルを現地ニューオーリンズで観戦したドナルド・トランプ大統領が、因縁の歌手テイラー・スウィフトをくさした。トランプ氏はＳＮＳ・トゥルース・ソーシャルに「スーパーボウルでテイラー・スウィフトがブーイングを浴びたのに対し、トランプは大規模な喝采で迎えられた。世界は回復しつつある」というＸ（旧ツイッター）への他者投稿