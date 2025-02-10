植物由来のヴィーガンレザーアイテムを展開するライフスタイルブランド「LOVST TOKYO(ラヴィストトーキョー)」が、2月12日(水)〜18日(火)の1週間、ジェイアール 名古屋タカシマヤにてPOP-UPを開催する。「LOVST TOKYO」POP-UPでは全ラインナップを展開この度開催する「LOVST TOKYO」POP-UPの店頭では、機能性とデザイン性を両立させたマルチウェイシリーズの「Not Only...」や、アクティブな日々を過ごしたい人に向けた、軽さや動