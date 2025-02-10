５人組アイドルグループ「ＩＬＬＩＴ」のＭＯＫＡ（２０）とＩＲＯＨＡ（１７）が１０日、都内で行われた「ラロッシュポゼトーンアップＵＶアンバサダー就任発表会」に、医師の友利新氏と登壇した。ＭＯＫＡとＩＲＯＨＡはこの日、白い衣装で華やかに登場。日本人メンバー２人でアンバサダーを務めるのは今回が初めてとなるが、ＭＯＫＡは「光栄に思っています。小さいころからたくさん使っていたので嬉しかったです」と