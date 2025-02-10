琉球銀行 [東証Ｐ] が2月10日後場(13:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.9％増の73億円に伸び、通期計画の85億円に対する進捗率は86.0％となり、5年平均の84.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比36.0％減の11.9億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実