10日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝151円90銭前後と、前週末午後5時時点に比べ8銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝156円64銭前後と1円07銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース