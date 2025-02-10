韓国の人気グループ・ＥＸＯ（エクソ）メンバーのカイ（３１）が１０日、韓国軍を除隊してファンの元へ帰って来る。カイは２０２３年５月１１日に陸軍訓練所へ入所、基礎訓練後は社会服務要因（公益勤務）として任務をしていた。ＥＸＯはカイが除隊すれば、末っ子メンバーであるセフンの除隊を待つばかり。そんなセフンは、今年の９月２０日に除隊を予定している。ＥＸＯメンバーは今年に入ってから「完全体での活動を準備し