KAAT×新ロイヤル大衆舎 vol.2『花と龍』撮影・宮川舞子 KAAT×新ロイヤル大衆舎 vol.2『花と龍』が2月8日(土)にKAAT神奈川芸術劇場＜ホール＞で開幕した。 2021年春、劇場１階アトリウムの特設劇場で『王将』-三部作-を上演し、大きな話題を呼んだKAAT×新ロイヤル大衆舎。第2回となる今回は劇団新派の座付き作家であり、歌舞伎からミュージカルまで幅広い作品を手掛ける齋藤雅文が脚本を手掛け、長塚圭史が演出