岡山市に本社を置くAMDA社会開発機構は、中米ホンジュラスの妊婦と赤ちゃんの命を守るため、目標金額120万円の「チョコっと募金」キャンペーンを開始した。「妊婦の家」老朽化によるリスク[caption id="attachment_1292490" align="aligncenter" width="450"] 中米ホンジュラスのレイトカ市。山間部に住む妊婦は、徒歩や馬で何時間もかけて診療所へ行き、出産に臨む。[/caption]人口1万人のホンジュラス・レイトカ市には、出産がで