広島県竹原市の大久野島に生息するウサギ＝2010年12月「ウサギの島」として知られる広島県竹原市の大久野島でのウサギ暴行事件で、竹原署は10日、ウサギの口にはさみを入れるなどして傷つけたとして動物愛護法違反の疑いで大津市大萱、会社員堀田陸容疑者（25）を再逮捕した。再逮捕容疑は1月9日と同21日、それぞれウサギ1匹を蹴って死なせ、21日午後に別のウサギ2匹の口にはさみを差し込んで回す暴行を加え、けがを負わせた疑