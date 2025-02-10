https://www.thefirsttimes.jp/news/0000566372/attachment/20250210-ci-111009/ ■布施明は1975年の日本レコード大賞受賞曲を披露！岩崎宏美、細川たかしの『NHK紅白歌合戦』初出場時の初々しい貴重映像も 2月18日放送の『うたコン』は、2025年からちょうど50年前、1975年のヒット曲特集を放送。 布施明が披露するのは、1975年に日本レコード大賞を受賞した「シクラメンのかほり」。岩崎宏美、細川たかしは、その