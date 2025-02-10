¢£¡ÖKABA.¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤â ¡ÚÆ°²è&¼Ì¿¿¡ÛµÜ´ÜÎÃÂÀ¤ÈKABA.¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÖI¡¦¤À¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①②③ Snow Man¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥½¥í¶Ê¡ÖI¡¦¤À¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿KABA.¤Á¤ã¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÖI¡¦¤À¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE BEST2020-2025¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö´ÜÍÍ¤ÈKABA.¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×