米複数メディアは9日（日本時間10日）、ドジャースからフリーエージェント（FA）となっていたエンリケ・ヘルナンデス外野手が1年の再契約に合意したと報じた。2015年から通算8シーズンに渡ってチームに所属し“キケ”の愛称でファンからも絶大な信頼を集めてきた存在だが、当初から熱望していたドジャース残留が叶うことになった。昨季ドジャースに所属し、今オフFAとなった選手たちの