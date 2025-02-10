日本紙パルプ商事 [東証Ｐ] が2月10日後場(13:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比14.0％減の119億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の180億円→160億円(前期は167億円)に11.1％下方修正し、一転して4.5％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の97.5億円→77.5億円(前年同