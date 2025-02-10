「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」では、2月15日からSAKURAシーズンがスタートします。今年は“HEART MEETS SAKURA”をテーマに、日本の春を象徴する素材を取り入れ、桜を感じる3つのビバレッジがラインアップ。メディア向けに行われた試飲会で、ひと足先に春の訪れを味わってきました。2月15日より始まるロースタリー 東京のSAKURAシーズンあんことエスプレッソのユニークな組み合わせの「さくら クリーム ラテ」「