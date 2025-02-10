セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2025年2月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モンスターズ・インク』ぬいぐるみ体育座りVer.を紹介します！ セガプライズ ディズニー＆ピクサー『モンスターズ・インク』ぬいぐるみ体育座りVer.  登場時期：2025年2月7日より順次サイズ：全長約10×10×15cm投入店舗：全国のゲームセンターなど ディズ