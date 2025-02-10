ファーウェイ・ジャパンは2月7日、耳をふさがないオープンイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeArc」を発表。同日から「GREEN FUNDING」でクラウドファンディングのプロジェクトを公開しています。快適な装着感の耳掛け型イヤーカフ型の「HUAWEI FreeClip」に続くオープンイヤー型イヤホンは、耳にかけるタイプの完全ワイヤレスイヤホン。世界に先駆けて日本で初のお披露目となりました。快適で安定した装着感を実現して