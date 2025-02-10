いなば食品は、主力商品の「ライトツナ スーパーノンオイル」の新TVCMを1月17日から放映開始した。新CMは「いなばライトツナ スーパーノンオイル」のこだわりである、素材そのままのおいしさを表現。新鮮なキハダマグロ原料を、特製の野菜スープとナチュラルミネラルウォーターで仕上げたそのままのおいしさを、「開けたらそのまま一口で食べてみてください」というナレーションで、そのこだわりをストレートに伝える。日頃、ツナ