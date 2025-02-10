コメの値上がりが続いている。近所のスーパーでは5?3600円が最安値、4000円を超える銘柄もある。以前の倍近い水準だ。令和の米騒動で棚から消え、新米が出て落ち着くはずが価格が高騰。「これ以上、高くなると選択されなくなる」と農水大臣も危機感を示す。▼24年産米の収穫量は前年より18万t増えたが、昨年末の集荷数量は21万t少ない。インバウンド需要が増えた、流通経路が多様化しているなど様々な理由が指摘されるが、平年作に