GAORAでは10日から阪神タイガースの沖縄キャンプの模様を放送スタートした。「GAORA虎キャンプ2025」10日放送分では、元メジャーリーガー田口壮氏が宜野座キャンプを訪れ、関学大の後輩でもある近本光司選手を直撃。外野守備に話題が及ぶと近本選手は「投手が困っているとき、（自身の）センターに打たせたら何とかなると思わせたい」「ランナーを止めたい。（次の塁に）走らせないことが外野手は大事」と話している。14日放送分で