日本マクドナルド（東京都新宿区）が、ハッピーセット「ポケモンフレンダ」とハッピーセット「ポケピース」を2月14日から期間限定で発売します。どのおもちゃがもらえるかは「お楽しみ」「ポケモンフレンダ」は、「フレンダピック」を使ってポケモンとバトルをしたり、捕まえたりして遊べるアミューズメントゲーム機です。今回のハッピーセットでは、「ピカチュウ」と伝説のポケモン「レシラム」「ゼクロム」「キュレム」「レッ