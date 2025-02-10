「XJAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。首の手術から4カ月が経ち、現状を報告した。YOSHIKIはかねて首の痛みに悩まされており、昨年10月9日に2017年以来7年ぶり3度目となる手術を受け、成功したことを報告。同14日に退院し、リハビリに励んでいた。この日「三度目の首の手術から4ヶ月が経ちました」と報告。「まだ走ることはできないけど、普通に歩くことができるようになった」と現状