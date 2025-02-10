サマンサタバサジャパンリミテッドは、「Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)」「Samantha Tiara(サマンサティアラ)」より、「カードキャプターさくら」コレクションを発売する。「クロウカード編」「さくらカード編」の衣装や封印の鍵などをモチーフにした、お財布、バッグ、ポーチ、チャームなどの小物、ネックレス、リングなどのジュエリーがラインナップ。サマンサタバサグループならではの、キュート