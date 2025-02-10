日本時間の2025年2月8日朝9時頃、ソニーが提供するオンラインサービス「PlayStation Network」で障害が発生し、世界中のPlayStation 5(PS5)ユーザーなどがオンラインマルチプレイ等各種オンラインサービスを利用できなくなりました。障害はほぼ24時間続いた後に復旧。ソニーはおわびとして、有料会員サービス「PlayStation Plus」に加入しているユーザーのサービス利用期限を5日間延長することを発表しました。PlayStation™N