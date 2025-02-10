6人組アイドルグループ「なんキニ！」が、3月17日をもって全メンバーが卒業することが分かった。10日までにグループのX（旧ツイッター）で発表された。乃木坂46冨里奈央「1カ月ほどお休みを頂くことにしました」同グループの運営名義で、「この度なんキニ！は、3月17日をもちまして、現体制を終了し、全メンバー卒業となります」と報告。「ファンの皆様、関係者の皆様には突然の発表となり大変申し訳ございません」と謝罪した。最