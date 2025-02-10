■2025 Jリーグ開幕イベント（10日、ザ・プリンスパークタワー東京）14日に始まるJリーグに先立ち開幕イベントが都内で開催され、J1全チームから選手やマスコットが集まった。14日のオープニングマッチは、ガンバ大阪VSセレッソ大阪の「大阪ダービー」が行われる。昨季4位に終わったガンバからは神村学園から新加入したルーキーの名和田我空（18）が登壇。「1年目なんですけど、2桁得点ってのは狙ってますし、大きい目標を掲げて満