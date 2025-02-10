11日にチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・プレイオフ1stレグが行われるが、その中でも大注目のカードがマンチェスター・シティVSレアル・マドリードだ。何より今季は両チームの状態が万全ではなく、それだけに今回の対決は展開が読みづらい。まずレアルの不安ポイントとしては、最終ラインに負傷者が続出していることだ。エデル・ミリトン、ダビド・アラバ、アントニオ・リュディガーまで負傷してしまい、本職のセンターバッ