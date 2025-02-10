9日（現地時間）、リヴァプールはFAカップ4回戦でプリマス・アーガイルと対戦し、0-1で敗れた。プレミアリーグ首位のリヴァプールとチャンピオンシップ（イングランド2部）所属のプリマスとの対戦となったこの試合は、序盤からリヴァプールがボール支配率で上回り、優位に試合を進める。しかし、プリマスの守備を崩すような決定的なチャンスは作り出せずに前半を0-0で折り返すと、ハーフタイム明けの52分にはペナルティキックから