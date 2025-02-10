エミレーツ航空とアコーは、ロイヤリティプログラムで提携する。エミレーツ・スカイワーズとALL - Accor Live Limitless（ALL）の相互交換を可能とする。スカイワーズの4,000マイルを1,000ALLリワードポイント、4,000ALLリワードポイントをスカイワーズの2,000マイルに交換できる。