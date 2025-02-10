Ｊリーグは１０日、東京都内でＪリーグ開幕イベントを開催した。ＡＣＬ出場クラブ（神戸、広島、横浜Ｍ、川崎）をのぞき各チームから選手ひとりが参加する中で、唯一金曜日（１４日）に行われる開幕戦で大阪ダービーを戦うＧ大阪からはＦＷ名和田我空、Ｃ大阪からはＤＦ登里享平が参加した。ルーキーとして唯一、今イベントに参加した名和田は「伝統的なダービー。必ず勝たなければいけない」と決意。得点力が自身のアピールポイ