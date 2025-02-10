サウジアラビアのリヤドダートスプリント・Ｇ２（２月２２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート１２００メートル）に出走予定のリメイク（牡６歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）とサウジダービー・Ｇ３（同、ダート１６００メートル）に出走するミリアッドラヴ（牝３歳、栗東・新谷功一厩舎、父ニューイヤーズデイ）の２頭が２月１０日、栗東トレセンで国内最終追い切りを行った。２頭ともにＣＷコース。３年連続参戦で